УЕФА запустил процесс отклонения заявок России на проведение чемпионатов Европы по футболу
Источник:The Telegraph
УЕФА проведет экстренное совещание, на котором будет отклонена заявка России на проведение Евро-2028 и Евро-2032. Там считают, что страна-агрессор не имеет права на проведение международных турниров.
Россияне напрасно на что-то надеются
СМИ отмечают, что процесс отклонения заявки России уже запущен. В организации осознают, что невозможно проведение турнира в стране-агрессорке, которая развязала полномасштабную войну против Украины.
К теме Премьер-министр Великобритании предложил провести в Украине Евро-2028 по футболу
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил за проведение финальной части чемпионата Европы по футболу 2028 года в Украине.
Также он отметил, что инициатива россиян провести турнир у себя дома выглядит абсурдной и смешной.
Известно, что главными претендентами на проведение Евро-2028 считаются Великобритания и Ирландия (общая заявка). В свою очередь, Италия намерена подать заявку на проведение Евро-2032.
Решение о том, кто будет хозяином чемпионатов Европы, будет принято в сентябре 2023 года. Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию россиян