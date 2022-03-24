Росіяни марно на щось сподіваються

ЗМІ зазначають, що процес відхилення заявки Росії вже запущено. В організації усвідомлюють, що неможливим є проведення турніру в країні-агресорці, яка розв'язала повномасштабну війну проти України.

До теми Прем'єр-міністр Великої Британії запропонував провести в Україні Євро-2028 з футболу

​Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виступив за проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2028 року в Україні.

Також він зазначив, що ініціатива росіян провести турнір у себе вдома виглядає абсурдною та смішною.

Відомо, що головними претендентами на проведення Євро-2028 вважаються Велика Британія та Ірландія (спільна заявка). Своєю чергою, Італія має намір подати заявку на проведення Євро-2032.

Рішення про те, хто буде господарем чемпіонатів Європи, ухвалять у вересні 2023 року. Спортивний арбітражний суд відхилив апеляцію росіян.