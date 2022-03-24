Россияне напрасно на что-то надеются

СМИ отмечают, что процесс отклонения заявки России уже запущен. В организации осознают, что невозможно проведение турнира в стране-агрессорке, которая развязала полномасштабную войну против Украины.

К теме Премьер-министр Великобритании предложил провести в Украине Евро-2028 по футболу

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил за проведение финальной части чемпионата Европы по футболу 2028 года в Украине.

Также он отметил, что инициатива россиян провести турнир у себя дома выглядит абсурдной и смешной.

Известно, что главными претендентами на проведение Евро-2028 считаются Великобритания и Ирландия (общая заявка). В свою очередь, Италия намерена подать заявку на проведение Евро-2032.

Решение о том, кто будет хозяином чемпионатов Европы, будет принято в сентябре 2023 года. Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию россиян