Джонсон высмеял россиян

Главным претендентом стать хозяином континентального первенства являются Англия, Уэльс, Шотландия, Северная Ирландия и Ирландия, подавшие совместную заявку. Джонсон считает абсурдной идею россиян принять Евро-2028.

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Он считает, что лучше "передать" турнир украинцам.

"Мнение о том, что в России прямо сейчас возникает какая-то идея проведения футбольного турнира или любого культурного мероприятия, выходит за рамки сатиры", – сказал Джонсон.

Я не могу поверить, что кто-то серьезно рассмотрит их предложение, и да, я думаю, что лучше было бы, если бы все российские силы немедленно ушли из Украины, а турнир передали украинцам,

– подчеркнул премьер-министр Великобритании

Сборная России по футболу окончательно упустила шансы выступить на чемпионате мира-2022.