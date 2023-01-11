Странные санкции: УЕФА заплатила России 8 миллионов долларов

УЕФА отстранил Россию от международного футбола после того, как эта страна начала войну против Украины. Но УЕФА продолжает выплачивать средства России.

После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года, УЕФА дисквалифицировала российские клубы из еврокубков, а все сборные – с международных турниров. Так что российская сборная не смогла сыграть в плей-офф квалификации на ЧМ-2022, а также ее не допустили к квалификации Евро-2024.

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Россиян очень злила эта ситуация. Поэтому там даже подумывали о том, чтобы покинуть УЕФА и перейти в другую футбольную конфедерацию – азиатскую. Все для того, чтобы получить право сыграть в квалификации на ЧМ-2026. Тогда они бы проходили отбор в Азии. Но поняли, что и там им не рады и не гарантируют прием в случаи выхода из УЕФА. Ведь азиатским сборным не требуется еще один конкурент в борьбе за место на Мундиале.

Решения о выходе должны были принять в последние дни 2022 года, но на своем заседании в российском футбольном союзе отказались от такого шага, взвесив все риски. Поэтому продолжают оставаться членом УЕФА, хотя и без возможности участия в международных соревнованиях на всех уровнях.

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Не исключено, что такое решение связано с финансовым вопросом. Генеральный секретарь российского футбольного союза Максим Митрофанов в комментарии одному из российских изданий похвастался тем, что УЕФА заплатила им 8 миллионов долларов по одной из финансовых программ.