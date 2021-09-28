УЕФА закрыл последние дела против клубов-участников Суперлиги

УЕФА сообщил о закрытии дисциплинарных производств против Барселоны, Ювентуса и Реала по созданию Суперлиги. Они были последними клубами, против которых было открыто производство в этой истории.

Апелляционный орган УЕФА объявил открытое против футбольных клубов производство недействительным без каких-либо претензий – так, будто его никогда и не было.

К слову УЕФА не может исключить клубы Суперлиги из своих турниров – решение суда

Дело Суперлиги – все

Соответствующее решение приняли после постановления испанского суда, который обязал руководящий орган УЕФА отменить все юридические санкции, наложенные на клубы, и не принимать никаких мер, чтобы попытаться исключить их из Лиги чемпионов.

После этого в УЕФА решили приостановить свое дисциплинарное производство против клубов Барселона, Ювентус и Реал, хотя и заявляли, что будут продолжать отстаивать собственную позицию. Остальные клубов Суперлиги согласились на коллективный штраф.

Чтобы избежать лишних осложнений, УЕФА не будет требовать выплаты любой суммы, предложенной в майских декларациях клубов, пока длится судебный процесс в Мадриде с участием, в частности, УЕФА,

– сообщает европейский футбольный союз.

Коротко о скандале с Суперлигой