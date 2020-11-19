Сборная Украины вернулась домой после того, как матч против Швейцарии не состоялся. По прибытии вся команда прошла тестирование на коронавирус.

Все члены украинской делегации сдали ПЦР-тесты на Covid-19 в специально отведенном для этого помещении аэропорта "Борисполь" сразу по прибытии, 18 ноября. Об этом сообщили в Украинской ассоциации футбола.

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Процедура проводилась специалистами лаборатории, сертифицированной УЕФА в Украине.

После обработки тестов стало известно, что все результаты отрицательные, в том числе – у футболистов Сергея Кривцова и Жуниора Мораеса. Напомним, их результаты во время тестирования в Швейцарии дали положительный результат, хотя оба игрока в свое время переболели.

В УАФ также отметили, что в Швейцарии отказались делать повторное тестирование футболистам и членам делегации, у которых были отрицательные результаты, а всю команду отправили на карантин. Хотя правила УЕФА позволяют провести матч, ведь сборная Украины имела 13 игроков, необходимых для проведения матча.