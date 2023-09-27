Хотят полного бойкота: УАФ резко отреагировала на безумное возвращение россиян от УЕФА

Представителям УЕФА похоже приснилось, что Россия прекратила полномасштабную войну в Украине. Футбольный орган начал понемногу возвращать страну агрессора на международную арену, как это активно делают другие федерации по рекомендации МОК.

УЕФА объявил об окончании дисквалификации для юношеских российских команд U-17. Что изрядно возмутило футбольное сообщество. Для УЕФА война на Украине уже закончилась?

К теме Поблажка террористам: УЕФА допустит детские команды из России к футбольным соревнованиям, несмотря на войну

УАФ: Решительно призываем УЕФА пересмотреть это решение

Украинская ассоциация футбола не стала долго медлить с ответом. УАФ резко осуждает соответствующее решение УЕФА.

Украинская сторона обращается в международную организацию с требованием вернуть все, как было раньше. То есть, не давать никакой возможности российским командам соревноваться за пределами своих болот.

Украинские футбольные представители не будут участвовать в турнирах, где будут допущены российские соперники.

Убеждены, что принятие подобных решений относительно постепенного возвращения команд из РФ к участию в соревнованиях в разгар военных действий, которые ведет российская федерация против Украины, безосновательно и толерантно российскую агрессивную политику. Решительно призываем УЕФА пересмотреть данное решение и оставить в силе предварительное решение о полном отстранении любых команд из РФ от участия в международных соревнованиях,

– говорится на сайте ассоциации.

Мировой лидер поддержал позицию Украины

УАФ обратилась с просьбой бойкотировать подобные соревнования, где будут россияне, в другие международные футбольные ассоциации.

Одна из них уже проявила свою конкретную позицию и солидарность с Украиной. Речь идет об Англии, являющейся союзницей нашей страны не только на футбольном фронте.

Мы не поддерживаем позицию повторного допуска России к соревнованиям УЕФА по возрастным категориям. Наша позиция остается такой, что сборные Англии не будут играть против России,

– говорится в сообщении FA.

Отметим, что команды U-17 из России будут играть на нейтральной территории, не будут играть с национальной символикой и слышать свой гимн.

Интересно, что подобное заявление УЕФА очень сильно не совпадает со словами президента организации Александера Чеферина, ранее уверявшего, что Россия не будет возвращена к международным соревнованиям, пока в Украине идет полномасштабная война.