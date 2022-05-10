УЕФА утвердила новый формат еврокубков с сезона-2024/2025

Исполком УЕФА принял новый формат еврокубков с сезона 2024/2025. Об этом сообщили на официальном сайте ассоциации.

"Швейцарская система"

УЕФА принял так называемую "швейцарскую систему". Изменения касаются всех трех еврокубковых турниров – Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

К стати Российские команды не смогут выступать в турнирах под эгидой УЕФА в новом сезоне

Что изменится с сезона-2024/2025:

увеличится количество клубов в Лиге чемпионов: 36 участников вместо 32-х. Во всех трех еврокубковых турнирах будут играть по 36 команд-участниц.

"швейцарская система" вместо распределения на группы: каждая команда сыграет 8 матчей (в ЛЧ и ЛЕ, а в ЛК – 6) против разных соперников (по четыре дома и на выезде).

выход в плей-офф: топ-8 лучших по итогам "единой таблицы" напрямую выходят в 1/8 финала еврокубка, команды, финишировавшие 9-24 местах – играют в предыдущем раунде плей-офф.

Как будут выбираться 4 дополнительных команды:

одно место получит 3-й клуб 5-й ассоциации по рейтингу УЕФА.

еще одно место получит национальный чемпион путем увеличения квоты с четырех до пяти клубов, которые будут проходить квалификацию по так называемому "Путю чемпионов".

финальные 2 места получат ассоциации с лучшими коллективными выступлениями их клубов в прошлом сезоне (общее количество полученных баллов будет делиться на количество клубов-участников). 2 ассоциации смогут отправить в ЛЧ следующий клуб вне группы команд, которые квалифицировались для участия в турнире. По итогам этого сезона, например, это право получили Англия и Нидерланды.

Исполнительный комитет УЕФА подтвердил, что все игры в финал будут проводиться в середине недели, признавая важность внутреннего календаря игр в Европе.

В новом сезоне российские команды не смогут выступать в турнирах под эгидой УЕФА. А женская футбольная сборная не будет участвовать в чемпионате Европы-2022.