Официально плей-лист был опубликован утром в пятницу, 14 мая. Там было 100 песен. Но через несколько часов в списке осталось только 97 песен.

Примечательно Борьба за умы: как убрать российский контент и Моргенштерна из трендов украинского YouTube

Как оказалось, из перечня убрали песни российских исполнителей. Первая из них – трек LECK в исполнении Моргенштерна, а также еще двух рэпперов – казаха Иманбека и американца Fatty Wap.

Еще один забаненный трек – "Нету интереса" от 10age.

В УЕФА такое решение объяснили тем, что в песнях присутствует ненормативная лексика. Поэтому они обратились к "третьей стороне", которая и составляла этот список, с просьбой его обновить.

Хотя в списке и в дальнейшем есть песни, которые обозначены символом "E" (explicit), которым обозначают песни с ненормативной лексикой на Spotify.

На сайте УЕФА указано, что список песен составлял нидерландский диджей и продюсер Мартин Гаррикс. А помогали ему в этом звезды Евро-2020 года, среди которых капитаны команд и главные диджеи раздевалок.

Стоит добавить, что именно Мартин Гаррикс совместно с участниками U2 написал официальный гимн Евро-2020 We Are The People.