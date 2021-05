Офіційно плей-лист було опубліковано вранці в п'ятницю, 14 травня. Там було 100 пісень. Та за декілька годин в списку залишилося лише 97 пісень.

Як виявилося, з переліку прибрали пісні російських виконавців. Перша з них – трек LECK у виконанні Моргенштерна, а також ще двох реперів – казаха Іманбека та американця Fatty Wap.

Ще один забанений трек – "Нету интереса" від 10age.

В УЄФА таке рішення пояснили тим, що у піснях присутня ненормативна лексика. Відтак вони звернулися до "третьої сторони", яка і складала цей список, з проханням його оновити.

Хоча в списку і надалі є пісні, які позначені символом "E" (explicit), якою позначають пісні з ненормативною лексикою на Spotify.

На сайті УЄФА вказано, що список пісень складав нідерландський діджей та продюсер Мартін Гаррікс. А допомагали йому в цьому зірки Євро-2020 року, серед яких капітани команд і головні діджеї роздягалень.

Варто додати, що саме Мартін Гаррікс спільно з учасниками U2 написав офіційний гімн Євро-2020 We Are The People.