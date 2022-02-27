УЕФА собирается отстранить клубы из России и национальную сборную. Сейчас наказание может коснуться лишь московский Спартак, который должен сыграть с Лейпцигом в 1/8 финала Лиги Европы.

К слову МОК призвал все Федерации перенести или отменить любые соревнования в России и Беларуси

Пакет футбольных санкций в отношении России продвигал вице-президент УЕФА Збигнев Бонек. Ожидается, что действия УЕФА могут заставить действовать и ФИФА, которая пока не принимала решений в отношении России.

Санкции против России

25 февраля УЕФА принял решение о переносе финального матча Лиги чемпионов-2021/22 из Санкт-Петербурга в Париж. Причина – вторжение российских войск на территорию Украины.

Ранее немецкий Шальке объявил о снятии надписи "Газпром" с футболок команд клуба. В свою очередь английский Манчестер Юнайтед прекратил сотрудничество с российским Аэрофлотом.

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