УЄФА збирається усунути клуби з Росії та національну збірну. Зараз покарання може торкнутися лише московський Спартак, який має зіграти із Лейпцигом в 1/8 фіналу Ліги Європи.
До слова МОК закликав усі федерації перенести чи скасувати будь-які змагання у Росії та Білорусі
Пакет футбольних санкцій щодо Росії просував віцепрезидент УЄФА Збігнєв Бонек. Очікується, що дії УЄФА можуть змусити діяти і ФІФА, яка поки що не приймала рішень щодо Росії.
Санкції проти Росії
- 25 лютого УЄФА ухвалив рішення про перенесення фінального матчу Ліги чемпіонів-2021/22 із Санкт-Петербурга до Парижа. Причина – вторгнення російських військ на територію України.
- Раніше німецький Шальке оголосив про зняття напису "Газпром" із футболок команд клубу. У свою чергу англійський Манчестер Юнайтед припинив співпрацю з російським Аерофлотом.