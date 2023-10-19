УЕФА принял решение о результате матча между Бельгией и Швецией. "Красные дьяволы" пошли на уступки.

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Бельгийцы поступили человечно

Поединок квалификации к Евро-2024, участие в котором приняли бельгийцы и шведы, был сорван из-за теракта в Брюсселе, где впоследствии был объявлен самый высокий уровень террористической опасности. Радикальный исламист накануне игры застрелил двух скандинавских болельщиков. О трагедии коллективы узнали только в перерыве матча, при счете 1:1. Шведы отказались выходить на поле, а бельгийцы в свою очередь их поддержали. Матч так и не доиграли, поэтому на плечи УЕФА упало финальное решение по результату игры.

В распоряжении европейского футбольного союза находились три варианта развития событий, однако два из них вызвали определенные проблемы. Один из них предполагал доиграть матч на следующий день, однако на тот момент "желто-синяя" сборная отправилась в Стокгольм. Другой – предлагал доиграть поединок в ноябре, однако тогда в Швеции будет загружен график, что составит определенные трудности для команды. Бельгийцы предлагали занести счет 1:1 в финальный протокол, который УЕФА поддержал. Таким образом, матч Бельгия – Швеция официально завершился с ничейными цифрами на табло.

Стоит отметить, что глобально данный результат не повлияет, поскольку из группы F на Евро уже досрочно квалифицировались Бельгия и Австрия, а вот Швеция потеряла все шансы на выход. Но вот между "красными дьяволами" и "Вундертимом" еще разыгрывается первая ступенька в группе, которая будет влиять на посев на самом континентальном турнире (первое место может подарить более слабых соперников на Евро).

Команды. которые уже квалифицировались на турнир