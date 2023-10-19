УЄФА прийняв рішення щодо результату матчу між Бельгією та Швецією. "Червоні дияволи" пішли на поступки.

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Бельгійці поступили людяно

Поєдинок кваліфікації до Євро-2024, участь в якому взяли бельгійці та шведи, був зірваний через теракт у Брюсселі, де згодом був оголошений найвищий рівень терористичної небезпеки. Радикальний ісламіст напередодні гри застрелив двох скандинавських вболівальників. Про трагедію колективи дізнались тільки в перерві матчу, за рахунку 1:1. Шведи відмовились виходити на поле, а бельгійці, у свою чергу, їх підтримали. Матч так і не дограли, тому на плечі УЄФА впало фінальне рішення щодо результату гри.

У розпорядженні європейського футбольного союзу було три варіанти розвитку подій, проте два із них викликали певні проблеми. Один із них передбачав дограти матч на наступний день, проте на той момент "жовто-синя" збірна відправилась у Стокгольм. Інший – пропонував дограти поєдинок у листопаді, проте тоді у Швеції буде загружений графік, що складне певні труднощі для команди. Бельгійці пропонували занести рахунок 1:1 у фінальний протокол, що УЄФА підтримав. Таким чином матч Бельгія – Швеція офіційно завершився із нічийними цифрами на табло.

Варто відзначити, що глобально даний результат ні на що не вплине, оскільки з групи F на Євро уже достроково кваліфікувались Бельгія та Австрія, а от Швеція втратила усі шанси на вихід. Та от між "червоними дияволами" та "Вундертім" ще розігрується перша сходинка в групі, котра впливатиме на посів на самому континентальному турнірі (перше місце може подарувати слабших суперників на Євро).

Команди. котрі уже кваліфікувались на турнір