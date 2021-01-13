Лидеру донецкого Шахтера Тайсону 13 января 2021 года исполнилось 33 года. По этому случаю в УЕФА вспомнили его легендарный гол.

При этом Тайсон получил поздравления от двух аккаунтов УЕФА. На первом опубликовали видео его двух голов в ворота немецкого Хоффенхайма в Лиге чемпионов. Второй гол Тайсон забил уже в компенсированное арбитром время, который и принес победу "горнякам".

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А на странице Лиги Европы решили вспомнить его гол, который он забил, когда выступал за харьковский Металлист. Это произошло в 2012 году. Металлист на своем поле принимал Русенборг. Тайсон забил гол, в касание отправив мяч в верхний дальний угол ворот с острого угла.

Этот гол все сравнивали с голом Марко ван Бастена, который нападающий сборной Нидерландов забил в финале Евро-88 в ворота сборной СССР.