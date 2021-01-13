УЕФА поздравила Тайсона с днем рождения, вспомнив его легендарный гол за Металлист: видео
Лидеру донецкого Шахтера Тайсону 13 января 2021 года исполнилось 33 года. По этому случаю в УЕФА вспомнили его легендарный гол.
При этом Тайсон получил поздравления от двух аккаунтов УЕФА. На первом опубликовали видео его двух голов в ворота немецкого Хоффенхайма в Лиге чемпионов. Второй гол Тайсон забил уже в компенсированное арбитром время, который и принес победу "горнякам".
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А на странице Лиги Европы решили вспомнить его гол, который он забил, когда выступал за харьковский Металлист. Это произошло в 2012 году. Металлист на своем поле принимал Русенборг. Тайсон забил гол, в касание отправив мяч в верхний дальний угол ворот с острого угла.
Этот гол все сравнивали с голом Марко ван Бастена, который нападающий сборной Нидерландов забил в финале Евро-88 в ворота сборной СССР.
- Напомним, Тайсон перешел в Металлист летом 2010 года из бразильского Интернасьоналя за 6,3 миллиона евро.
- Зимой 2013 года он стал игроком донецкого Шахтера. Этот трансфер оценили в 15,24 миллиона евро.
- Последний год Тайсон немало конфликтует с руководством Шахтера. Причиной является то, что донецкий клуб не намерен задешево отпускать полузащитника в другой клуб. В 2019 году им интересовалась итальянская Рома, которую тренирует бывший тренер Шахтера Паулу Фонсека.
- Летом 2021 года у него заканчивается контракт с Шахтером. И он не намерен продлевать соглашение с клубом.
- На Тайсона претендует Интернасьональ. Однако бразильский клуб не готов платить компенсацию за игрока сейчас, желая получить его бесплатно летом. А также не имеют возможности платить Тайсону зарплату, которую он получает в Шахтере. Речь идет о 250 тысячах евро в месяц.
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