Лідеру донецького Шахтаря Тайсону 13 січня 2021 року виповнилося 33 роки. З цієї нагоди в УЄФА пригадали його легендарний гол.

При цьому Тайсон отримав привітання від двох акаунтів УЄФА. На першому опублікували відео його двох голів у ворота німецького Хоффенхайму в Лізі чемпіонів. Другий гол Тайсон забив вже у компенсований арбітром час, який і приніс перемогу "гірникам".

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А на сторінці Ліги Європи вирішили пригадати його гол, який він забив, коли виступав за харківський Металіст. Це сталося у 2012 році. Металіст на власному полі приймав Русенборг. Тайсон забив гол, в дотик відправивши м'яч у верхній дальній кут воріт з гострого кута.

Цей гол всі порівнювали з голом Марко ван Бастена, який нападник збірної Нідерландів забив у фіналі Євро-88 у ворота збірної СРСР.