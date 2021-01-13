УЄФА привітала Тайсона з днем народження, пригадавши його легендарний гол за Металіст: відео
Лідеру донецького Шахтаря Тайсону 13 січня 2021 року виповнилося 33 роки. З цієї нагоди в УЄФА пригадали його легендарний гол.
При цьому Тайсон отримав привітання від двох акаунтів УЄФА. На першому опублікували відео його двох голів у ворота німецького Хоффенхайму в Лізі чемпіонів. Другий гол Тайсон забив вже у компенсований арбітром час, який і приніс перемогу "гірникам".
Нагадаємо УЄФА привітав Мілевського з днем народження, пригадавши його гол у ворота Реала – відео
А на сторінці Ліги Європи вирішили пригадати його гол, який він забив, коли виступав за харківський Металіст. Це сталося у 2012 році. Металіст на власному полі приймав Русенборг. Тайсон забив гол, в дотик відправивши м'яч у верхній дальній кут воріт з гострого кута.
Цей гол всі порівнювали з голом Марко ван Бастена, який нападник збірної Нідерландів забив у фіналі Євро-88 у ворота збірної СРСР.
- Нагадаємо, Тайсон перейшов у Металіст влітку 2010 року з бразильського Інтернасьйоналя за 6,3 мільйона євро.
- Взимку 2013 року він став гравцем донецького Шахтаря. Цей трансфер оцінили в 15,24 мільйона євро.
- Останній рік Тайсон чимало конфліктує з керівництвом Шахтаря. Причиною є те, що донецький клуб не має намір задешево відпускати півзахисника в інший клуб. У 2019 році ним цікавилася італійська Рома, яку тренує колишній тренер Шахтаря Паулу Фонсека.
- Влітку 2021 року в нього закінчується контракт з Шахтарем. І він не має наміру продовжувати угоду з клубом.
- На Тайсона претендує Інтернасьйональ. Однак бразильський клуб не готовий платити компенсацію за гравця зараз, бажаючи отримати його безкоштовно влітку. А також не мають змоги платити Тайсону зарплату, яку він отримує в Шахтарі. Мова йде про 250 тисяч євро на місяць.
Поділитися новиною