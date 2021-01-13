Бывший форвард Динамо Артем Милевский, ныне защищающий цвета Миная, получил поздравления от УЕФА. 12 января украинскому футболисту исполнилось 36 лет.

УЕФА в своем твиттере вспомнил гол Милевского в ворота Икера Касильяса в сезоне 2006/07, таким образом поздравив украинца.

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"Экс-нападающему Динамо и сборной Украины Артему Милевскому – 36! Вспоминаем его гол Касильясу в 2006 году", – говорится в публикации к поздравлению.

Экс-нападающему @DynamoKyiv и сборной Украины Артему Милевскому - 36!



Вспоминаем его гол Касильясу в 2006 году #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/lgZLf64TEa — УЕФА (@UEFAcom_ru) January 12, 2021

Что известно о карьере Милевского

Суммарно Милевский отыграл за сборную Украины 50 матчей, в которых забил восемь голов. Нападающий принял участие в ЧМ-2006 и Евро-2012.

На клубном уровне львиную часть карьеры Милевский выступал за Динамо. В составе "бело-синих" он провел 278 матчей, в которых забил 87 голов. С киевлянами форвард завоевал 10 трофеев, а также принял участие в полуфинале Кубка УЕФА-2008/09.

После ухода из Динамо в 2013 году Артем выступал за турецкий Газиантепспор, хорватские Хайдук и Сплит, румынскую Конкордию, российский Тосно, венгерскую Кишварду и белорусский Динамо-Брест. Лучше всего получилось в Беларуси, где Милевский суммарно получил пять трофеев. Тем не менее в декабре 2020 года нападающий вернулся в Украину, подписав контракт с Минаем.