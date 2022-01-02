УЕФА поздравила Шовковского с днем рождения легендарным видео

2 января 2022 , 15:57
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Источник:

твиттер УЕФА

В воскресенье, 2 января, свой день рождения отмечает легендарный голкипер Динамо и сборной Украины Александр Шовковский. УЕФА поздравила вратаря с праздником, вспомнив его сейв.

День из жизни легенды футбола

2 января 2022 года Александру Шовковскому исполнилось 47 лет. Бывший голкипер "бело-синих" даже после завершения карьеры не покинул футбол. Экс-вратарь работает помощником главного тренера сборной Украины Александра Петракова.

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Российский твиттер УЕФА поздравил украинца с праздником, вспомнив легендарный сейв Лиги чемпионов. Пенальти от нападавшего Реала Рауля, который потянул СаШо. А добивании игроков "сливочных" было мимо ворот.

Этот поединок состоялся еще в далеком сезоне-1999/2000.

Смотрите видео пенальти:

Главное о карьере СаШо

  • За свою футбольную карьеру завоевал 14 чемпионств, 10 Кубков Украины и 5 Суперкубков страны.
  • Отыграл за карьеру 454 матча, в которых пропустил 372 гола и 212 поединков отыграл на ноль.
  • За сборную Украины выходил в 92 встречах.
  • В январе 2017 года повесил бутсы на гвоздь.
Автор: Софія Кулай