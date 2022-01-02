День из жизни легенды футбола

2 января 2022 года Александру Шовковскому исполнилось 47 лет. Бывший голкипер "бело-синих" даже после завершения карьеры не покинул футбол. Экс-вратарь работает помощником главного тренера сборной Украины Александра Петракова.

Интересно узнать Футбольный "козырь" Миколенко, который привлек Эвертон

Российский твиттер УЕФА поздравил украинца с праздником, вспомнив легендарный сейв Лиги чемпионов. Пенальти от нападавшего Реала Рауля, который потянул СаШо. А добивании игроков "сливочных" было мимо ворот.

Этот поединок состоялся еще в далеком сезоне-1999/2000.

Смотрите видео пенальти:

Главное о карьере СаШо