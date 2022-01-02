День из жизни легенды футбола
2 января 2022 года Александру Шовковскому исполнилось 47 лет. Бывший голкипер "бело-синих" даже после завершения карьеры не покинул футбол. Экс-вратарь работает помощником главного тренера сборной Украины Александра Петракова.
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Российский твиттер УЕФА поздравил украинца с праздником, вспомнив легендарный сейв Лиги чемпионов. Пенальти от нападавшего Реала Рауля, который потянул СаШо. А добивании игроков "сливочных" было мимо ворот.
Этот поединок состоялся еще в далеком сезоне-1999/2000.
Смотрите видео пенальти:
Главное о карьере СаШо
- За свою футбольную карьеру завоевал 14 чемпионств, 10 Кубков Украины и 5 Суперкубков страны.
- Отыграл за карьеру 454 матча, в которых пропустил 372 гола и 212 поединков отыграл на ноль.
- За сборную Украины выходил в 92 встречах.
- В январе 2017 года повесил бутсы на гвоздь.