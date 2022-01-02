День із життя легенди футболу

2 січня 2022 року Олександру Шовковському виповнилось 47 років. Колишній голкіпер "біло-синіх" навіть після завершення кар'єри не покинув футбол. Ексворотар працює помічником головного тренера збірної України Олександра Петракова.

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Російський твітер УЄФА привітав українця зі святом, пригадавши легендарний сейв у Лізі чемпіонів. Пенальті від нападника Реала Рауля, який потягнув СаШо. А добиванні гравців "вершкових" було повз ворота.

Цей поєдинок відбувся ще у далекому сезоні-1999/2000.

Дивіться відео пенальті:

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