УЕФА поздравила Алиева с днем рождения, припомнив бешеную пушку игрока в Лиге чемпионов

В четверг, 3 февраля, свой день рождения празднует бывший игрок Динамо Александр Алиев. Экс-футболисту исполнилось 37 лет.

Безумный гол Алиева

Русскоязычный твиттер УЕФА поздравил бывшего игрока Динамо и сборной Украины с праздничным днем. Ассоциация вспомнила гол Александра Алиева в ворота Порту.

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Роскошный мяч динамовец забил в третьем туре Лиги чемпионов-2008. Алиев всегда отличался великолепным исполнением штрафных. В том матче Алиев снова взялся пробивать штрафной с очень дальнего расстояния и не прогадал. Мяч с бешеной скоростью прошил сетку ворот португальского клуба.

Но игра завершилась минимальной победой Динамо на выезде 0:1.

Отметим, что уже в следующем туре Порту взял реванш у "бело-синих" (1:2).

Гол Алиева в ворота Порту: смотрите видео

Алиев завершил карьеру в 2021 году.

Полузащитник впервые присоединился к главной команде Динамо в 2006-м. Выступал за "бело-синих" с перерывами до июля 2013-го.

Текст из публикации УЕФА в Твиттере

Бывшему полузащитнику Динамо и сборной Украины Александру Алиеву – 37!

Это отличный повод пересмотреть его невероятный, наиболее известный гол со штрафного. 2008. Порту.