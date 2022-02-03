Безумный гол Алиева
Русскоязычный твиттер УЕФА поздравил бывшего игрока Динамо и сборной Украины с праздничным днем. Ассоциация вспомнила гол Александра Алиева в ворота Порту.
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Роскошный мяч динамовец забил в третьем туре Лиги чемпионов-2008. Алиев всегда отличался великолепным исполнением штрафных. В том матче Алиев снова взялся пробивать штрафной с очень дальнего расстояния и не прогадал. Мяч с бешеной скоростью прошил сетку ворот португальского клуба.
Но игра завершилась минимальной победой Динамо на выезде 0:1.
Отметим, что уже в следующем туре Порту взял реванш у "бело-синих" (1:2).
Гол Алиева в ворота Порту: смотрите видео
- Алиев завершил карьеру в 2021 году.
- Полузащитник впервые присоединился к главной команде Динамо в 2006-м. Выступал за "бело-синих" с перерывами до июля 2013-го.
Текст из публикации УЕФА в Твиттере
Бывшему полузащитнику Динамо и сборной Украины Александру Алиеву – 37!
Это отличный повод пересмотреть его невероятный, наиболее известный гол со штрафного. 2008. Порту.