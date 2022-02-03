Шалений гол Алієва

Російськомовний твітер УЄФА привітав колишнього гравця Динамо та збірної України зі святковим днем. Асоціація пригадала гол Олександра Алієва у ворота Порту.

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Розкішний м'яч динамівець забив у третьому турі Ліги чемпіонів-2008. Алієв завжди відзначався чудовим виконанням штрафних. У тому матчі Алієв знову взявся пробивати штрафний із дуже далекої відстані та не прогадав. М'яч із шаленою швидкістю прошив сітку воріт португальського клубу.

Та гра завершилась мінімальною перемогою Динамо на виїзді 0:1.

Відзначимо, що вже у наступному турі Порту взяло реванш у "біло-синіх" (1:2).

Гол Алієва у ворота Порту: дивіться відео

Алієв завершив кар'єру у 2021 році.

Півзахисник вперше доєднався до головної команди Динамо у 2006-му. Виступав за "біло-синіх" із перервами до липня 2013-го.

Текст з публікації УЄФА у твітері

Колишньому півзахиснику Динамо і збірної України Олександру Алієву – 37!

Це чудовий привід переглянути його неймовірний, найбільш відомий гол зі штрафного. 2008. Порту.