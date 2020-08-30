Бывший нападающий киевского "Динамо" и еще ряда украинских клубов Максим Шацких 30 августа 2020 года отмечает 42 года.

По этому случаю в УЕФА решили поздравить узбекского футболиста. В качестве приветствия, они использовали видео его дубля за киевское "Динамо" в матче против "Реала".

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Этот матч состоялся 6 декабря 2006 года. "Динамо" тогда провалило выступление в группе Лиги чемпионов. Домашняя игра с "Реалом" стала последней на групповой стадии.

Шацких в этом матче оформил дубль. Сначала нападающий опередил Альваро Мехию и отправил мяч в сетку мимо Диего Лопеса. Для Шацких это был десятый гол в Лиге чемпионов.

А потом он забил и второй гол, оттеснив соперника от мяча в штрафной. Правда с первого раза пробить Лопеса не удалось. Но после рикошета мяч таки залетел в ворота "Реала".

Лучшему бомбардиру в истории чемпионатов Украины, экс-форварду @DynamoKyiv Максиму Шацких - 42 года!



Вспоминаем его дубль в матче с "Реалом" в декабре 2006-го #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/pskJJfELPr — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 30, 2020

Но выиграть этот матч "Динамо" не удалось. В конце встречи Роналдо с разницей в две минуты забил два гола. Матч так и закончился вничью 2:2.

Шацких выступал за "Динамо" десять лет – с 1999 до 2009 года. За это время он сыграл 328 матчей, забив 142 гола. В Украине он также выступал за "Арсенал", "Черноморец", "Говерлу" и "Рух", который тогда был любительским клубом.