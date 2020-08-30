УЕФА поздравил Шацких с днем рождения, опубликовав видео его дубля в ворота "Реала"
Бывший нападающий киевского "Динамо" и еще ряда украинских клубов Максим Шацких 30 августа 2020 года отмечает 42 года.
По этому случаю в УЕФА решили поздравить узбекского футболиста. В качестве приветствия, они использовали видео его дубля за киевское "Динамо" в матче против "Реала".
Стоит увидеть: Ярмоленко забил гол в товарищеском матче за "Вест Хэм": видео
Этот матч состоялся 6 декабря 2006 года. "Динамо" тогда провалило выступление в группе Лиги чемпионов. Домашняя игра с "Реалом" стала последней на групповой стадии.
Шацких в этом матче оформил дубль. Сначала нападающий опередил Альваро Мехию и отправил мяч в сетку мимо Диего Лопеса. Для Шацких это был десятый гол в Лиге чемпионов.
А потом он забил и второй гол, оттеснив соперника от мяча в штрафной. Правда с первого раза пробить Лопеса не удалось. Но после рикошета мяч таки залетел в ворота "Реала".
Но выиграть этот матч "Динамо" не удалось. В конце встречи Роналдо с разницей в две минуты забил два гола. Матч так и закончился вничью 2:2.
Шацких выступал за "Динамо" десять лет – с 1999 до 2009 года. За это время он сыграл 328 матчей, забив 142 гола. В Украине он также выступал за "Арсенал", "Черноморец", "Говерлу" и "Рух", который тогда был любительским клубом.