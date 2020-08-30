Колишній нападник київського "Динамо" та ще ряду українських клубів Максим Шацьких 30 серпня 2020 року відзначає 42 роки.

З цієї нагоди в УЄФА вирішили привітати узбецького футболіста. Як привітання, вони використали відео його дублю за київське "Динамо" у матчі проти "Реалу".

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Цей матч відбувся 6 грудня 2006 року. "Динамо" тоді провалило виступ в групі Ліги чемпіонів. Домашня гра з "Реалом" стала останньою на груповій стадії.

Шацьких в цьому матчі оформив дубль. Спочатку нападник випередив Альваро Мехію і відправив м’яча в сітку мимо Дієго Лопеса. Для Шацьких це був десятий гол в Лізі чемпіонів.

А згодом він забив і другий гол, відтіснивши суперника від м'яча у штрафному. Правда з першого разу пробити Лопеса не вдалося. Але після рикошету м'яч таки залетів у ворота "Реалу".

Лучшему бомбардиру в истории чемпионатов Украины, экс-форварду @DynamoKyiv Максиму Шацких - 42 года!



Вспоминаем его дубль в матче с "Реалом" в декабре 2006-го #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/pskJJfELPr — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 30, 2020

Та виграти цей матч "Динамо" не вдалося. Наприкінці зустрічі Роналдо з різницею у дві хвилини забив два голи. Матч так і закінчився внічию 2:2.

Шацьких виступав за "Динамо" десять років – з 1999 до 2009 року. За цей час він зіграв 328 матчів, забивши 142 голи. В Україні він також виступав за "Арсенал", "Чорноморець", "Говерлу" та "Рух", який тоді був любительським клубом.