Колишній форвард Динамо Артем Мілевський, який нині захищає кольори Миная, отримав вітання від УЄФА. 12 січня українському футболісту виповнилося 36 років.

УЄФА у своєму твітері пригадав гол Мілевського у ворота Ікера Касільяса у сезоні 2006/07, таким чином привітавши українця.

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"Екснападнику Динамо і збірної України Артему Мілевському – 36! Згадуємо його гол Касільясу в 2006 році", – йдеться у дописі до привітання.

Экс-нападающему @DynamoKyiv и сборной Украины Артему Милевскому - 36!



Вспоминаем его гол Касильясу в 2006 году #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/lgZLf64TEa — УЕФА (@UEFAcom_ru) January 12, 2021

Що відомо про кар'єру Мілевського

Сумарно Мілевський відіграв за збірну України 50 матчів, в яких забив вісім голів. Нападник взяв участь в ЧС-2006 і Євро-2012.

На клубному рівні левову частину кар'єри Мілевський виступав за Динамо. У складі "біло-синіх" він провів 278 матчів, в яких забив 87 голів. З киянами форвард завоював 10 трофеїв, а також взяв участь в півфіналі Кубка УЄФА-2008/09.

Після відходу з Динамо в 2013 році Артем виступав за турецький Газіантепспор, хорватські Хайдук і Спліт, румунську Конкордію, російський Тосно, угорську Кішварду і білоруський Динамо-Брест. Найкраще всього вийшло у Білорусі, де Мілевський сумарно здобув п'ять трофей. Проте, в грудні 2020 року нападник повернувся в Україну, підписавши контракт з Минаєм.