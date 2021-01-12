Украинский футболист Артем Милевский 12 января отметил 36-й день рождения.

Новоиспеченный форвард Миная в своем инстаграме написал, что встретил свой праздник двумя тренировками и началом сборов в закарпатской команде.

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"Ничего нового! Две тренировки и начало сборов в этот день, только цифры меняются – 36", – подписал пост Артем.

Артем Милевский уже получил множество поздравлений, одно из которых – от бывшего капитана Шахтера Дарио Срны, ныне директора донецкого клуба по футболу.

"С днем рождения, мой друг. Увидимся", – написал Срна.

Кроме того, Милевский прошел обряд посвящения в команде, где его также поздравили с днем рождения хлопками по спине.