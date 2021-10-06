В УЕФА показали логотип Евро-2024: эмоциональное видео презентации
6 октября 2021 , 03:16Читати новину українською
Источник:официальный твиттер Евро-2024
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 5 октября представил официальный логотип Чемпионата Европы по футболу 2024 года.
Евро-2024, напомним, состоится в Германии на 10 стадионах в период с 14 июня до 14 июля 2024 года. Участие в соревнованиях примут 24 национальных сборных.
Тем временем в Украине В Киеве проведут масштабный ремонт НСК "Олимпийский"
Евро-2024 получило яркий логотип: презентация УЕФА
В УЕФА представили логотип Чемпионата Европы по футболу 2024 года.
- Логотип содержит цвета национальных флагов 55 стран, которые являются членами УЕФА.
- А составлены они в форме крыши Олимпийского стадиона в Берлине.
- В центре логотипа – кубок Анри Делоне, вокруг него – 24 цветных фрагмента.
- Они будут символизировать 24 команды, которые стали участниками Евро-2024.
Представление логотипа Евро-2024: смотрите видео УЕФА
УЕФА представил логотип Евро-2024: фото с события
Евро-2024, напомним, пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года (если коронавирус снова не изменит расписание мировых спортивных соревнований, как это было с Евро-2020, который провели в 2021).
- Соревнования пройдут в Германии в 10 городах (Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гельзенкирхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт).
- Слоганом чемпионата Европы будет фраза "Объединенные футболом. Едины в самом сердце Европы".