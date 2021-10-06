В УЕФА показали логотип Евро-2024: эмоциональное видео презентации

6 октября 2021 , 03:16
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официальный твиттер Евро-2024

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 5 октября представил официальный логотип Чемпионата Европы по футболу 2024 года.

Евро-2024, напомним, состоится в Германии на 10 стадионах в период с 14 июня до 14 июля 2024 года. Участие в соревнованиях примут 24 национальных сборных.

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Евро-2024 получило яркий логотип: презентация УЕФА

В УЕФА представили логотип Чемпионата Европы по футболу 2024 года.

  • Логотип содержит цвета национальных флагов 55 стран, которые являются членами УЕФА.
  • А составлены они в форме крыши Олимпийского стадиона в Берлине.
  • В центре логотипа – кубок Анри Делоне, вокруг него – 24 цветных фрагмента.
  • Они будут символизировать 24 команды, которые стали участниками Евро-2024.

Представление логотипа Евро-2024: смотрите видео УЕФА

УЕФА представил логотип Евро-2024: фото с события

 

 

Евро-2024, напомним, пройдет с 14 июня по 14 июля 2024  года (если коронавирус снова не изменит расписание мировых спортивных соревнований, как это было с Евро-2020, который провели в 2021).
  • Соревнования пройдут в Германии в 10 городах (Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гельзенкирхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт).
  • Слоганом чемпионата Европы будет фраза "Объединенные футболом. Едины в самом сердце Европы".
Автор: Олесь Друкач