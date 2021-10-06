Евро-2024, напомним, состоится в Германии на 10 стадионах в период с 14 июня до 14 июля 2024 года. Участие в соревнованиях примут 24 национальных сборных.
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Евро-2024 получило яркий логотип: презентация УЕФА
В УЕФА представили логотип Чемпионата Европы по футболу 2024 года.
- Логотип содержит цвета национальных флагов 55 стран, которые являются членами УЕФА.
- А составлены они в форме крыши Олимпийского стадиона в Берлине.
- В центре логотипа – кубок Анри Делоне, вокруг него – 24 цветных фрагмента.
- Они будут символизировать 24 команды, которые стали участниками Евро-2024.
Представление логотипа Евро-2024: смотрите видео УЕФА
УЕФА представил логотип Евро-2024: фото с события