Євро-2024, нагадаємо, відбудеться у Німеччині на 10 стадіонах у період з 14 червня до 14 липня 2024 року. Участь у змаганнях візьмуть 24 національні збірні.
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Євро-2024 отримало яскравий логотип: презентація УЄФА
В УЄФА представили логотип Чемпіонату Європи з футболу 2024 року.
- Логотип містить кольори національних прапорів 55 країн, які є членами УЄФА.
- А складені вони у формі даху Олімпійського стадіону в Берліні.
- У центрі логотипу – кубок Анрі Делоне, навколо нього – 24 кольорові фрагменти.
- Вони символізуватимуть 24 команди, які стали учасницями Євро-2024.
Представлення логотипу Євро-2024: дивіться відео УЄФА
УЄФА представила логотип Євро-2024: фото з події