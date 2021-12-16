УЕФА планирует выделить клубам 7 миллиардов евро из-за опасений по поводу коронавируса
Источник:Financial Times
УЕФА планирует выделить большую сумму средств клубам, поскольку опасается негативного влияния коронавируса на футбол. Организация в реализации привлекла американский банк Citibank.
УЕФА планирует распределить средства между клубами
Планы касательно дополнительного финансирования европейского футбола возникли на фоне опасений относительно влияния нового штамма коронавируса на футбол. УЕФА планирует выделить клубам 7 миллиардов евро.
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УЕФА планирует распределить средства между клубами посредством фонда помощи командам. Окончательная его структура еще не определена.
Сначала его размер может составить 2 миллиарда евро с последующим расширением до 6-7 миллиардов.
Также издание заверяет, что сделка будет оформлена в виде кредита, который будет обеспечен правами УЕФА на трансляцию еврокубков.
Что известно о новом штамме коронавируса Омиркон
- Новый штамм может иметь примерно 30 мутаций, из которых часть вызывает серьезную обеспокоенность из-за возможного риска повторного инфицирования.
- В ВОЗ заявили, что вариант коронавируса Омикрон более заразен, чем штамм Дельта и снижает эффективность вакцины. Однако наблюдается более легкое течение болезни.
- 13 декабря в Великобритании умер пациент, который заразился вариантом коронавируса Омикрон. Это первый случай смерти из-за нового штамма в мире.