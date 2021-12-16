УЕФА планирует выделить клубам 7 миллиардов евро из-за опасений по поводу коронавируса

УЕФА планирует выделить большую сумму средств клубам, поскольку опасается негативного влияния коронавируса на футбол. Организация в реализации привлекла американский банк Citibank.

УЕФА планирует распределить средства между клубами

Планы касательно дополнительного финансирования европейского футбола возникли на фоне опасений относительно влияния нового штамма коронавируса на футбол. УЕФА планирует выделить клубам 7 миллиардов евро.

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УЕФА планирует распределить средства между клубами посредством фонда помощи командам. Окончательная его структура еще не определена.

Сначала его размер может составить 2 миллиарда евро с последующим расширением до 6-7 миллиардов.

Также издание заверяет, что сделка будет оформлена в виде кредита, который будет обеспечен правами УЕФА на трансляцию еврокубков.

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