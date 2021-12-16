УЄФА планує розподілити кошти між клубами

Плани щодо додаткового фінансування європейського футболу виникли на тлі побоювань щодо впливу нового штаму коронавірусу на футбол. УЄФА планує виділити клубам 7 мільярдів євро.

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УЄФА планує розподілити кошти між клубами у вигляді фонду допомоги командам. Остаточну його остаточну структуру ще не визначено.

Зазначають, що спочатку його розмір може становити 2 мільярди євро з подальшим розширенням до 6-7 мільярдів.

Також видання запевняє, що угоду буде оформлено у вигляді кредиту, який буде забезпечено правами УЄФА на трансляцію єврокубків.

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