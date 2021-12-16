УЄФА планує розподілити кошти між клубами
Плани щодо додаткового фінансування європейського футболу виникли на тлі побоювань щодо впливу нового штаму коронавірусу на футбол. УЄФА планує виділити клубам 7 мільярдів євро.
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УЄФА планує розподілити кошти між клубами у вигляді фонду допомоги командам. Остаточну його остаточну структуру ще не визначено.
Зазначають, що спочатку його розмір може становити 2 мільярди євро з подальшим розширенням до 6-7 мільярдів.
Також видання запевняє, що угоду буде оформлено у вигляді кредиту, який буде забезпечено правами УЄФА на трансляцію єврокубків.
Що відомо про новий штам коронавірусу Оміркон
- Новий штам може мати приблизно 30 мутацій, з яких частина викликає серйозне занепокоєння через можливий ризик повторного інфікування.
- У ВООЗ заявили, що варіант коронавірусу Омікрон більш заразний за штам Дельта та знижує ефективність вакцини. Однак перебіг недуги спостерігається легший.
- 13 грудня у Великій Британії помер пацієнт, який заразився варіантом коронавірусу Омікрон. Це перший випадок смерті від нового штаму у світі.