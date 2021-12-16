УЕФА планирует распределить средства между клубами

Планы касательно дополнительного финансирования европейского футбола возникли на фоне опасений относительно влияния нового штамма коронавируса на футбол. УЕФА планирует выделить клубам 7 миллиардов евро.

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УЕФА планирует распределить средства между клубами посредством фонда помощи командам. Окончательная его структура еще не определена.

Сначала его размер может составить 2 миллиарда евро с последующим расширением до 6-7 миллиардов.

Также издание заверяет, что сделка будет оформлена в виде кредита, который будет обеспечен правами УЕФА на трансляцию еврокубков.

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