УЕФА планирует распределить средства между клубами
Планы касательно дополнительного финансирования европейского футбола возникли на фоне опасений относительно влияния нового штамма коронавируса на футбол. УЕФА планирует выделить клубам 7 миллиардов евро.
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УЕФА планирует распределить средства между клубами посредством фонда помощи командам. Окончательная его структура еще не определена.
Сначала его размер может составить 2 миллиарда евро с последующим расширением до 6-7 миллиардов.
Также издание заверяет, что сделка будет оформлена в виде кредита, который будет обеспечен правами УЕФА на трансляцию еврокубков.
Что известно о новом штамме коронавируса Омиркон
- Новый штамм может иметь примерно 30 мутаций, из которых часть вызывает серьезную обеспокоенность из-за возможного риска повторного инфицирования.
- В ВОЗ заявили, что вариант коронавируса Омикрон более заразен, чем штамм Дельта и снижает эффективность вакцины. Однако наблюдается более легкое течение болезни.
- 13 декабря в Великобритании умер пациент, который заразился вариантом коронавируса Омикрон. Это первый случай смерти из-за нового штамма в мире.