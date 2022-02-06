УЕФА планирует реформу Лиги чемпионов: хотят как американский Супербоул и "финал четырех"

Руководство УЕФА рассматривает возможность перемен в главном клубном европейском турнире. Лигу чемпионов могут поменять по примеру филиального матча по американскому футболу – Супербоулу.

Популярность финального матча по американскому футболу вызывает определенную зависть в УЕФА. Там хотят, чтобы и финал Лиги чемпионов привлекал столько же внимания.

Достойно внимания УЕФА опубликовала расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

"Футбол значимее американского футбола, но Супербоул – важное событие", – заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

Среди вариантов – реформа финального этапа турнира. Речь идет о так называемом "финале четырех". Это когда полуфинальные матчи и сам финал проходят на нейтральном поле, а эти стадии состоят из одного матча. Так обычно разыгрывают трофеи в баскетболе, волейболе или гандболе, в том числе и в Украине.

Похожий вариант был и в 2019 году в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Тогда матчи плей-офф тоже сыграли на нейтральном поле (в Португалии), а матчи состояли из одной стадии. Однако тогда причиной такого шага стала пандемия коронавируса. И на нейтральном поле сыграли уже в четвертьфинале.

"Из-за пандемии у нас еще не было конкретных обсуждений, но я считаю, что это было бы здорово. Я обсуждал этот вопрос с президентами некоторых клубов, включая Нассера Аль-Хелайфи (президент ПСЖ – 24 канал), и они согласны с этим ", – убеждает Чеферин.

Но он отмечает, что есть и проблема. В первую очередь – из-за денег. Ведь, в таком случае, клубы упустят возможность провести домашний матч полуфинала Лиги чемпионов. А это недополучение прибыли от билетов и продаж на стадионе (еда и сувениры).

"Нужно решить вопрос, как компенсировать клубам потери от отсутствия домашних матчей в полуфиналах. Это возможно", – уверен руководитель УЕФА.

Однако такой реформы не следует ожидать даже до начала сезона 2024/2025.