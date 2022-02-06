Популярність фінального матчу з американського футболу викликає певну заздрість в УЄФА. Там хочуть, щоб і фінал Ліги чемпіонів привертав стільки ж уваги.

Варте уваги УЄФА опублікувала розклад матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

"Футбол значущий, ніж американський футбол, але Супербоул – важлива подія", – заявив президент УЄФА Александер Чеферін.

Серед варіантів – реформа фінального етапу турніру. Мова йде про так званий "фінал чотирьох". Це коли півфінальні матчі та сам фінал відбувається на нейтральному полі, а ці стадії складаються з одного матчу. Так, зазвичай, розігрують трофеї у баскетболі, волейболі чи гандболі, у тому числі й в Україні.

Схожий варіант був і у 2019 році в Лізі чемпіонів та Лізі Європи. Тоді матчі плей-офф теж зіграли на нейтральному полі (в Португалії), а матчі складалися з однієї стадії. Однак тоді причиною до такого кроку стала пандемія коронавірусу. І на нейтральному полі зіграли вже у чвертьфіналі.

"Через пандемію ми ще не мали конкретних обговорень, але я вважаю, що це було б здорово. Я обговорював це питання з президентами деяких клубів, включаючи Нассера Аль-Хелайфі (президент ПСЖ, – прим. 24 каналу), і вони згодні з цим", – переконує Чеферін.

Та він же відзначає, що є й проблема. Мова, в першу чергу – через гроші. Адже, в такому випадку, клуби втратять можливість провести домашній матч півфіналу Ліги чемпіонів. А це недоотримання прибутку від квитків та продажів на стадіоні (їжа та сувеніри).

"Потрібно вирішити питання, як компенсувати клубам втрати від відсутності домашніх матчів у півфіналах. Це можливо", – впевнений керівник УЄФА.

Однак такої реформи не слід чекати навіть до початку сезону 2024/2025.