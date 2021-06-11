Руководство Вентспилса обвинили по нескольким статьям. Среди них "мошенничество, взяточничество и/или коррупция", а также попытки повлиять на исход матча.

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Поэтому клуб дисквалифицировали на семь лет из еврокубков (до конца сезона 2027/2028).

Дисквалификации получили и представители клуба. Спортивному директору клуба Николайсу Дьякинсу запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, в течение четырех ближайших лет. Председатель правления латвийского клуба Адлан Шишханов отстранен от футбольной деятельности пожизненно. УЕФА попросит ФИФА распространить санкции на весь мир.

Наказание получил и российский арбитр, который был причастен к этой истории. Сергей Лапочкин отстранен от футбола на 10 лет.

Почему Вентспилс дисквалифицировали из еврокубков

В сезоне 2018/2019 Вентспилс играл в квалификации Лиги Европы. Во втором круге квалификации латвийский клуб боролся с французским Бордо.

Первый матч в Латвии закончился минимальной победой гостей. Впоследствии УЕФА стало известно, что были попытки повлиять на исход матча.

Именно с этой просьбой и обратились к российскому арбитру Сергею Лапочкину. Он якобы отказал, но не заявил об этом УЕФА, что и стало причиной его дисквалификации.

Что известно о Вентспилсе

Футбольный клуб Вентспилс основали в 1997 году. Клуб шесть раз выигрывал первенство Латвии и семь раз Кубок Латвии.

В прошлом сезоне в составе команды было немало украинцев – вратарь Константин Махновский, защитники Андрей Слинкин, Андрей Сахневич, полузащитники Юрий Ткачук, Олег Синица.