Керівництво Вентспілса було звинувачено за декількома статтями. Серед них "шахрайство, хабарництво та/або корупція", а також намагання вплинути на результат матчу.
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Відтак клуб дискваліфікували на сім років з єврокубків (до кінця сезону 2027/2028).
Дискваліфікації отримали і представники клубу. Спортивному директору клубу Ніколайсу Дьякінсу заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов'язану з футболом, протягом чотирьох найближчих років. Голова правління латвійського клубу Адлан Шішханов відсторонений від футбольної діяльності довічно. УЄФА попросить ФІФА поширити санкції на весь світ.
Покарання отримав і російський арбітр, який був причетний до цієї історії. Сергій Лапочкін відсторонений від футболу на 10 років.
Чому Вентспілс дискваліфікували з єврокубків
У сезоні 2018/2019 Вентспілс грав у кваліфікації Ліги Європи. У другому колі кваліфікації латвійський клуб змагався з французьким Бордо.
Перший матч у Латвії закінчився мінімальною перемогою гостей. Згодом УЄФА стало відомо, що були спроби вплинути на результат матчу.
Саме з цим проханням і звернулися до російського арбітра Сергія Лапочкіна. Він нібито відмовив, але не заявив про це УЄФА, що і стало причиною його дискваліфікації.
Що відомо про Вентспілс
Футбольний клуб Вентспілс заснували у 1997 році. Клуб шість разів вигравав першість Латвії і сім разів Кубок Латвії.
В минулому сезоні в складі команди було чимало українців – воротар Костянтин Махновський, захисники Андрій Слінкін, Андрій Сахневич, півзахисники Юрій Ткачук, Олег Синиця).