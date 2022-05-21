УЕФА отберет у России право на проведение Суперкубка-2023

Российская Казань должна в 2023 году принимать матч за Суперкубок УЕФА. Однако из-за агрессии в сторону Украины россияне потеряют и этот турнир.

Россия уже ближе ко дну

Российский спорт продолжает падать в помоечную яму, из которой он еще долго не сможет выбраться. На этот раз у вражеской страны заберут футбольный еврокубковый матч.

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Российская Казань была назначена городом-хозяином, который примет Суперкубок УЕФА в 2023 году. Но после 24 февраля, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, это проведение приобрело около себя большой вопросительный знак.

Матч за Суперкубок УЕФА должен был состояться в августе 2023 на стадионе "АК Барс Арене".

УЕФА не дала официального подтверждения о лишении России престижного еврокубкового поединка. В Ассоциации ищут новый город, который сможет достойно принять игру за Суперкубок.

Интересно, что Россия впервые должна принимать встречу такого уровня.

Напомним, что в матче за Суперкубок УЕФА соревнуются победители двух турниров – Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Российский спорт уже ниже плинтуса