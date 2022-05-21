УЕФА отберет у России право на проведение Суперкубка-2023
Источник:ESPN
Российская Казань должна в 2023 году принимать матч за Суперкубок УЕФА. Однако из-за агрессии в сторону Украины россияне потеряют и этот турнир.
Россия уже ближе ко дну
Российский спорт продолжает падать в помоечную яму, из которой он еще долго не сможет выбраться. На этот раз у вражеской страны заберут футбольный еврокубковый матч.
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Российская Казань была назначена городом-хозяином, который примет Суперкубок УЕФА в 2023 году. Но после 24 февраля, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, это проведение приобрело около себя большой вопросительный знак.Важно. Матч за Суперкубок УЕФА должен был состояться в августе 2023 на стадионе "АК Барс Арене".
УЕФА не дала официального подтверждения о лишении России престижного еврокубкового поединка. В Ассоциации ищут новый город, который сможет достойно принять игру за Суперкубок.
Интересно, что Россия впервые должна принимать встречу такого уровня.
Напомним, что в матче за Суперкубок УЕФА соревнуются победители двух турниров – Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Российский спорт уже ниже плинтуса
- Международный спорт серьезно отреагировал на агрессию России, поэтому с каждым следующим днем все большее число Ассоциаций отстраняют россиян от своих турниров. С таким темпом они скоро будут соперничать исключительно между собой.
- В начале мая УЕФА определилась с будущей судьбой российских команд в еврокубках и других соревнованиях под эгидой Ассоциации. Бан для команд по враждебной стране продолжается.
- Такое решение УЕФА отразилось не только на футбольных командах, но и на футзальных. Следующий еврокубковый сезон пройдет без российских клубов, а участие сборной в Лиге наций тоже окончено.
- Известные бренды досрочно прекращают сотрудничество с российскими командами, как Nike. Американская компания расторгла контракт с московским Спартаком из-за решения УЕФА.
- Досталось не только на футбольном фронте. У России отобрали право на проведение чемпионата мира по плаванию. Престижный старт был перенесен в Австралию.