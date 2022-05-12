Nike прекращает сотрудничество со Спартаком

Компания Nike сообщила ФК Спартак, сообщает московский клуб. Россияне уже ищут нового спонсора.

До теми Російські команди не зможуть виступати у турнірах під егідою УЄФА у новому сезоні

Компания Nike сообщила ФК Спартак о прекращении спонсорского контракта в связи с тем, что согласно вердикту УЕФА наш клуб не сможет участвовать в еврокубках следующего сезона,

– говорится в сообщении.

"Руководство коммерческого направления Спартака ведет работу по поиску нового поставщика экипировки", – добавили в пресс-службе.

Компания Nike была техническим спонсором Спартака с 2005 года. Помимо московского клуба, Nike также разрывает отношения с еще одним представителем российского чемпионата – Уралом.

В нынешнем сезоне московский Спартак дошел до 1/8 финала Лиги Европы. Однако из-за войны России в Украине УЕФА отстранил московский клуб от дальнейшего участия в турнире.

Впоследствии в УЕФА объявили, что российские клубы не смогут выступать под эгидой ассоциации и в сезоне 2022/2023.

Бан для российского футбола

Лига наций: недопущение к розыгрышу турнира 2022/2023. Соответственно, Россия занимает последнее место и будет играть в Лиге С в следующем розыгрыше 2024/2025.

Женское Евро-2022: Россию лишили права сыграть в финальной части турнира, вместо нее выступит Португалия, которую россиянки обыграли в плей-офф.

Отбор на женское ЧМ-2023: все результаты России на турнире, сыгранные в отборе, аннулируются. Кроме того, россиянки не сыграют заключительные матчи квалификации.

Мужской отбор на Евро-2023 среди команд U21: все результаты России U21 на турнире, сыгранные в отборе, аннулируются. Кроме того, россияне не сыграют заключительные матчи квалификации.

Кроме наказания команд Россия получила запрет на подачу заявок на следующие чемпионаты Европы – в 2028 и 2032 годах.