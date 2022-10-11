Инцидент произошел во время матча 2-го тура Лиги чемпионов против Шахтер – Селтик. Матч принимала столица Польши – Варшава.

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Болельщики пренебрежительно высказались о королеве

На одном из баннеров шотландских болельщиков было написано "Fuck the crown (на **корону)".

УЕФА признала эту надпись как не соответствующую спортивному мероприятию, то есть провокационная. Произошло спустя 6 дней после смерти королевы Великобритании Елизаветы II.

Еще на одном баннере было написано "Сочувствуем вашей потере, Майкл Феган". Этот человек в 1982 году незаконно проник на территорию Букингемского дворца и ворвался в спальню королевы.

Поэтому Селтик был оштрафован на 15 тысяч евро. Также клуб оштрафован на 4,25 тысяч евро за запуск фейерверков болельщиками на домашнем матче Лиги чемпионов с Реалом 6 сентября.

Турнирная таблица группы F

Реал – 9 очков (3 матча), 7:1 (разница голов) Шахтер – 4 (3), 6:4 Лейпциг – 3(3), 4:7 Селтик – 1 (3), 2:7

К слову. 11 октября Селтик примет немецкий Лейпциг в рамках 4-го тура Лиги чемпионов.