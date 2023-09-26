26 сентября в кипрском Лимасоле состоялось заседание Исполкома УЕФА. На нем был объявлен стадион, который будет принимать Суперкубок УЕФА в 2024 году.

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Матч, в котором встретятся победители Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона 2023/24, состоится 14 августа следующего года. Поединок сильнейших команд Старого света примет Национальный стадион в Варшаве.

Отметим, что победитель Лиги чемпионов сезона 2023/24 определится в Лондоне, а Лиги Европы – в Дублине.

Что известно о хозяевах Суперкубка УЕФА 2024

Стадион в Варшаве был построен к чемпионату Европы-2012, который совместно принимали Польша и Украина.

Открытие Национального стадиона в Варшаве прошло 16 декабря 2011 года.

В ходе Евро-2012 на этой арене прошли три матча группового этапа, а также четвертьфинал (Чехия – Португалия 0:1) и полуфинал (Германия – Италия 1:2).

Национальный стадион в Варшаве в 2015 году принимал финал Лиги Европы, когда Днепр уступил испанской Севилье (2:3).

Напомним, что действующим победителем Суперкубка УЕФА является Манчестер Сити. Команда Пепа Гвардиолы в 2023 году в серии пенальти победила Севилью со счетом 1:1 (пен. 5:4).