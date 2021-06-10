УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы слоган "Героям слава", – СМИ

УЕФА обязал сборную Украины по футболу убрать с новой формы слоган "Героям слава". Соответствующее решение было принято после жалобы от России.

УЕФА усмотрел политический смысл

Российское издание "Чемпионат" первым сообщило, что УЕФА проанализировал новую форму сборной Украины после запроса со стороны Российского футбольного союза (РФС).

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Сообщается, что Украину обязали убрать с нее надпись "Героям слава". Слоган должен быть убран с формы, потому что в сочетании со "Слава Украина" он якобы несет политический смысл.

Зато контуры карты Украины с Крымом и лозунг "Слава Украине" останется. Карта Украины на форме не нарушает правил, поскольку ООН признает соответствующие границы государства.

Украина получила решение УЕФА

24 канал обратился за комментарием в УАФ. Пресс-атташе сборной Украины Александр Гливинский подтвердил, что УАФ получила решение УЕФА и сейчас общается с организацией.

Гливинский добавил, что комментировать решение будет президент УАФ Андрей Павелко.

Что известно о форме сборной Украины