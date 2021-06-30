В УЕФА объявили Звезду матча Украина – Швеция

Матч Украина – Швеция состоялся 29 июня в Шотландии, и завершился победой нашей сборной по футболу со счетом 2:1. В УЕФА уже определили лучшего игрока поединка.

Им стал Александр Зинченко – автор первого мяча в ворота шведов и голевой передачи на другого героя матча Артема Довбика. Именно Довбик, напомним, забил для украинцев победный гол.

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Зинченко – Звезда матча Украины против Швеции

Сборная Украины обыграла команду Швеции в 1/8 Евро-2020 со счетом 2:1. Так наша команда впервые в истории вышла в четвертьфинал Чемпионата Европы по футболу.

Один из лидеров сборной Александр Зинченко сразу после поединка получил награду Звезда матча от УЕФА.

Кроме качественной игры в целом – отметим, что Зинченко забил гол в первом тайме, и аж во втором экстратайме отдал голевую передачу на Артема Довбика. Один из технических наблюдателей УЕФА Патрик Боннер именно этим и объяснил выбор Звезды матча:

"Зинченко забил мяч и сделал прекрасную передачу в эпизоде ​​с победным голом".

награду Star of Match – Звезда матча – Союз европейских футбольных ассоциаций дает лучшему исполнителю в каждой игре на Евро-2020. Кто будет этой Звездой – определяет ряд технических наблюдателей УЕФА.

К слову, Александр Зинченко – не только Звезда матча Украина – Швеция по версии УЕФА, но и лучший игрок поединка по версиям SofaScore и WhoScored. От WhoScored он получил оценку 9,0, а от SofaScore – 8,8.

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