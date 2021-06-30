В раздевалке футболисты нашей национальной команды не сдерживали эмоций. Видео празднований обнародовали в социальных сетях.

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На роликах видно, как Тарас Степаненко, Евгений Макаренко, Руслан Малиновский и Роман Яремчук изо всех сил выплясывали под музыку.

Футболисты сборной празднуют победу: смотрите видео

Украина вышла в 1/4 финала Евро-2020

Сборная Украины 29 июня в матче 1/8 финала встретилась со Швецией.

Поединок завершился победой нашей национальной команды со счетом 2:1.

Благодаря этой исторической победе "сине-желтые" впервые вышли в 1/4 Евро-2020.

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