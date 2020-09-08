Женская сборная Украины продолжает бороться за право сыграть на чемпионате Европы 2022 года. Одним из соперников украинок будет сборная Черногории. На этот матч в УЕФА решили сменить бригаду арбитров.

На матче Черногория – Украина сначала должна была работать болгарская бригада арбитров во главе с 32-летней рефери Галиею Ечева. Однако впоследствии стало известно, что этот матч обслужит бригада арбитров из Латвии.

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Новым главным арбитром матча назначена 35-летняя рефери Виола Раудзиня. Ассистенты арбитра – Диана Ванага и Лига Дидтрике, резервный арбитр.

Свою международную деятельность Раудзиня начала в 2016 году. В ее активе – работа на матчах отборочных этапов Кубка Мира и Чемпионата Европы среди национальных и молодежных сборных, а также матчах женской Лиги Чемпионов УЕФА.

Матч квалификации к чемпионату Европы 2022 между национальными женскими сборными командами Черногории и Украины состоится 18 сентября в пригороде городе Подгорица на местном стадионе. Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Уже 22 сентября украинки будут принимать сборную Греции. Изначально матч планировался в Запорожье. Однако после обращения Греческой федерации футбола и учтя рекомендации УЕФА, матч перенесли в Киев на "Оболонь арену". Матч начнется в 19:00.