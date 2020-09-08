Жіноча збірна України продовжує боротися за право зіграти на Чемпіонаті Європи 2022 року. Одним із суперників українок буде збірна Чорногорії. на цей матч в УЄФА вирішили змінити бригаду арбітрів.

На матчі Чорногорія – Україна спочатку мала працювати болгарська бригада арбітрів на чолі з 32-річною рефері Галією Ечева. Однак згодом стало відомо, що цей матч обслужить бригада арбітерок з Латвії.

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Новою головною арбітреркою матчу призначено 35-річну рефері Віола Раудзиня. Асистенти арбітра – Діана Ванага та Ліга Дідтріке, резервний арбітр.

Свою міжнародну діяльність Раудзиня розпочала у 2016 році. В її активі – робота на матчах відбіркових етапів Кубку Світу та Чемпіонату Європи серед національних та молодіжних збірних, а також матчах жіночої Ліги Чемпіонів УЄФА.

Матч кваліфікації до Чемпіонату Європи 2022 між національними жіночими збірними командами Чорногорії та України відбудеться 18 вересня у передмісті місті Подогориця на місцевому стадіоні. Поєдинок розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Вже 22 вересня українки прийматимуть збірну Греції. Спочатку матч планувався в Запоріжжі. Однак після звернення Грецької федерації футболу та врахувавши рекомендації УЄФА, матч перенесли до Києва на "Оболонь арену". Матч розпочнеться о 19:00.