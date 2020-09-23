УЕФА назвал претендентов на награду лучшего футболиста сезона 2019/20. На награду претендуют Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Роберт Левандовский ("Бавария") и Мануэль Нойер ("Бавария").

Лучший футболист и лучшая футболистка прошлого сезона, а также обладатели индивидуальных наград по позициям в Лиге чемпионов-2019/20 будут объявлены во время жеребьевки группового этапа в Ньоне 1 октября. Об этом сообщает сайт УЕФА.

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De Bruyne. Lewandowski. Neuer.



Who's your 2019/20 UEFA Men's Player of the Year? #UEFAawards — UEFA #SuperCup (@ChampionsLeague) September 23, 2020

Достижения номинантов

Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити")

Лучший ассистент Европы прошлого сезона. В чемпионате Англии к 13 голам добавил 20 результативных передач.

Роберт Левандовский ("Бавария")

В 47 матчах забил 55 мячей и помог "Баварии" сделать "золотой хет-трик". Стал с 15 голами лучшим снайпером Лиги чемпионов.

Мануэль Нойер ("Бавария")

В течение сезона, в котором "Бавария" выиграла все три возможных трофея, пропустил лишь один матч. В Лиге чемпионов шесть раз сыграл на ноль.

Что такое награда лучшему футболисту? Наградой отмечают лучших футболистов, которые в прошлом сезоне играли за клуб одной из ассоциаций УЕФА. Гражданство не имеет значения. Игроков оценивают по выступлениям во всех турнирах: внутренних, еврокубковых и среди сборных.

Также УЕФА назвал претендентов на награду лучшему тренеру сезона 2019/20 в мужском футболе. На награду претендуют Ханс-Дитер Флик ("Бавария"), Юрген Клопп ("Ливерпуль") и Юлиан Нагельсманн ("Лейпциг").