УЄФА назвав претендентів на нагороду найкращому футболістові сезону 2019/20. На нагороду претендують Кевін де Брюйне ("Манчестер Сіті"), Роберт Левандовський ("Баварія") і Мануель Ноєр ("Баварія").

Найкращий футболіст і найкраща футболістка минулого сезону, а також володарі індивідуальних нагород по позиціях в Лізі чемпіонів-2019/20 будуть оголошені під час жеребкування групового етапу в Ньоні 1 жовтня. Про це повідомляє сайт УЄФА.

До теми УЄФА оголосив номінантів на нагороди найкращих футболістів Ліги чемпіонів

De Bruyne. Lewandowski. Neuer.



Who's your 2019/20 UEFA Men's Player of the Year? #UEFAawards — UEFA #SuperCup (@ChampionsLeague) September 23, 2020

Досягнення номінантів

Кевін де Брейне ("Манчестер Сіті")

Найкращий асистент Європи минулого сезону. У чемпіонаті Англії до 13 голів додав 20 результативних передач.

Роберт Левандовський ("Баварія")

У 47 матчах забив 55 м'ячів і допоміг "Баварії" зробити "золотий хет-трик". Став з 15 голами найкращим снайпером Ліги чемпіонів.

Мануель Ноєр ("Баварія")

Упродовж сезону, в якому "Баварія" виграла всі три можливі трофеї, пропустив лише один матч. У Лізі чемпіонів шість разів зіграв на нуль.

Що таке нагорода найкращому футболістові? Нагородою відзначають кращих футболістів, які в минулому сезоні грали за клуб однієї з асоціацій УЄФА. Громадянство не має значення. Гравців оцінюють за виступами у всіх турнірах: внутрішніх, єврокубкових і серед збірних.

Також УЄФА назвав претендентів на нагороду найкращому тренеру сезону 2019/20 в чоловічому футболі. На нагороду претендують Ханс-Дітер Флік ("Баварія"), Юрген Клопп ("Ліверпуль") і Юліан Нагельсманн ("Лейпциг").