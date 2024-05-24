Очередной зашквар от УЕФА: союз насчитал России баллы в рейтинг за еврокубковый сезон

УЕФА продолжает начисление России клубного рейтинга. Отныне враждебная страна находится выше Украины.

Команды из России отстранены от турниров под эгидой УЕФА. Однако несмотря на это организация насчитала России рейтинг за еврокубковый сезон-2023/2024.

Читайте также Ошибка или провокация: ФИФА опубликовала плакат ЧМ-2024 по футзалу с игроком сборной России

Футбольный союз “подарил” баллы России

Вражеская страна получила 4.333 балла за сезон 2023/24 в таблицу коэффициентов, где формируется представительство в еврокубках.

Благодаря этим баллам Россия обогнала Украину в рейтинге.

Считая последние 5 сезонов вражеская страна имеет 22.965 балла и 22-ю строчку в таблице коэффициентов. Это позволяет ей подать 4 команды на турниры УЕФА в 2026 году.



Рейтинг УЕФА за сезон-2023/2024 / Скриншот с официального сайта УЕФА

УЕФА отстранил команды России от турниров под эгидой союза после того, как страна начала полномасштабное вторжение в Украину.

Хотя Украина потеряла место в основной сетке, Шахтер еще может попасть сразу в групповые раунды без квалификации. Для этого 1 июня в финале ЛЧ должен победить Реал Мадрид, а не Боруссия Дортмунд.